هل يكون جوهرة المقاولون بديلاً لرمضان صبحي في الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
نفى محمد عادل فتحي المشرف على فريق الكرة بالمقاولون العرب، دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع إدارة "ذئاب الجبل" لشراء اللاعب طاهر محمد طاهر في فترة الانتقالات المقبلة.
وأضاف المشرف العام على فريق المقاولون في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت" اليوم الأربعاء :"ما يتردد عن وجود مفاوضات لضم طاهر محمد طاهر للأهلي ليكون بديلاً لرمضان صبحي غير صحيح".
وتابع :" ما نعرفه جيدًا عن الأهلي هو إذا أراد أن يضم أي لاعب من فريقنا فتكون المفاوضات بطريقة مباشرة، ما يتردد كلام من وكلاء لاعبين".
وواصل :"هدفنا أن يخوض طاهر تجربة احترافية في أوروبا".
وكان صاحب الـ23 عامًا خاض تجربة احترافية في فرنسا وتحديدًا مع فريق لوهافر حيث لعب على سبيل الإعارة في موسم (2016 - 2017).
وبسؤاله عن موقف اللاعب النيجيري معروف يوسف وشرائه نهائيًا من الزمالك، رد :"ننتظر حتى نهاية الموسم لنحدد موقفنا إذا نريد شراء معروف يوسف من الزمالك أو من عدمه".
وانتقل معروف يوسف إلى صفوف المقاولون العرب مطلع الموسم الحالي قادمًا من فريق الزمالك على سبيل الإعارة، ليشارك صاحب الـ26 عامًا في 16 مباراة مع فريق "الذئاب" ليسجل هدف بالدوري ويصنع هدفين.
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