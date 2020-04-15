أنباء سارة ليوفنتوس.. تعافي روجاني وماتويدي من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أعلن نادي يوفنتوس الايطالي، تعافي كل من دانيلي روجاني وبليز ماتويدي من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19).
وكان النادي قد سبق وأعلن أن الاختبارات التي خضع لها روجاني جاءت "إيجابية"، ليصبح أول لاعب في الفريق يتعرض للإصابة بالفيروس.
وبعد إصابة روجاني، أخضع يوفنتوس جميع لاعبه لاختبارات كورونا، وأعلن إصابة بليز ماتويدي وتلاه باولو ديبالا.
وعبر موقعه الرسمي، أعلن يوفنتوس اليوم الأربعاء، تعافي الثنائي روجاني وماتويدي من الفيروس.
وقال بيان النادي: "أجرى روجاني وماتويدي اختبارات كورونا، وجاءت العينة سلبية، وبناء عليه فقد تعافى الثنائي".
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