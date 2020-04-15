أول تعليق من الزمالك بعد وصول خطاب عقوبة النقاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف أحمد عبد الفتاح محامي نادي الزمالك في القضايا الخارجية، أن تم إبلاغه رسميًا بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن عقوبة التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق الأبيض السابق.

وأضاف محامي الزمالك في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت" اليوم الأربعاء :"تم إبلاغنا رسميًا بعقوبة النقاز ضد الزمالك، حاليًا يوجد تواصل مع المحامي البرتغالي لمناقشة هذا الملف".

وتابع :"العقوبة ليست غرامة على نادي الزمالك بل مستحقات لدى اللاعب، لكن أنتظر معرفة حيثيات الحكم على أن نقدم الاستنئاف بعد ذلك".

وواصل :"الاستئناف سيأخد ما يقرب بين تسعة شهور وقد يصل إلى عام كامل، وخلال هذه الفترة يستطيع الزمالك قيد لاعبين جدد في حال إتمام صفقات جديدة".

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وأكمل :"حكم النقاز ضد الزمالك ليس نهائيًا، أمامنا محكمة الكاس لتقديم الاستئناف وسنقدم الأوراق المطلوبة بشأن حصول اللاعب على مستحقاته، وسيكون القرار النهائي إما تخفيض العقوبة أو عدم فرض عقوبة ضد الزمالك".

وأنهى :"إذا تم فرض عقوبة على الزمالك سيكون القرار التالي هو إنهاء الأزمة بطرق ودية".

وكان أنيس بن ميم محامي اللاعب التونسي حمدي النقاز أعلن أمس الثلاثاء عبر صفحته الرسمية "تويتر" عن قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمعاقبة الزمالك بعقوبة مالية قدرها مليون و250 ألف دولار بسبب عدم قيام النادي الأبيض بدفع راتب اللاعب لمدة أربعة شهور.

جدير بالذكر أن النقاز انتقل إلى الزمالك قادمًا من النجم الساحلي التونسي في يناير 2018 قبل أن يقرر اللاعب الرحيل خلال الموسم الحالي على خلفية عدم حصوله على مستحقاته ليتجه التونسي الدولي بعد ذلك إلى ليتوانيا من خلال اللعب في صفوف سودوفا.