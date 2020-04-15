الخليج 365 ينشر حيثيات عقوبة النقاز ضد الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

وصل خطاب لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والذي يتعلق بالحكم الصادر ضد نادي الزمالك في قضية التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق السابق، إلى اتحاد الكرة المصري.

الخليج 365 حصل على نسخة من الخطاب كاملًا، والتي تظهر بنود القرار الصادر من اللجنة، والذي تضمن غرامة مالية ورفض أي دعاوى أخرى مقدمة في القضية من الطرفين.

وحسب ما ورد في نص الخطاب، فإن القرارات جاءت كالتالي:

1- شكوى حمدي النقاز قد قًبلت.

2- يتعين على نادي الزمالك أن يدفع إلى حمدي النقاز المبلغ المالي المستحق عليه بمقيمة 286.016 دولار أمريكي.

3- يتعين على الزمالك دفع تعويضًا بقيمة 1.019.355 دولار أمريكي كتعويض عن الإخلال التعاقد مع اللاعب.

4- تم رفض أي مطالبة أخرى مقدمة من حمدي النقاز.

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5- تم رفض الدعوى المضادة من قبل الزمالك.

كما شددت اللجنة في خطابها، ضرورة دفع المستحقات المالية وفقًا للبندين الثاني والثالث وتقديم الأدلة التي تثبت عملية الدفع إلى الاتحاد الدولي عن طريق بريد إلكتروني موضح بالخطاب.

وفي حالة عدم دفع المبالغ المستحقة للنقاز من جانب الزمالك خلال 45 يومًا، فإن اللاعب من حقه إبلاغ فيفا بالأمر مما سيؤدي إلى منع القلعة البيضاء من إبرام تعاقدات وتسجيل اللاعبين لحين السداد ولمدة أقصاها ثلاثة فترات انتقال كاملة ومتتالية.

ووفقًا للخطاب، فإن رفع منع القيد -إذا حدث- سيكون بمجرد دفع المبالغ المستحقة كاملة، أما في حالة عدم الدفع بعد فترات القيد الثلاث فإن الأمر سيتم إحالته إلى لجنة التأديب بالفيفا لإتخاذ قرار رسمي.

وأكد مصدر في اتحاد الكرة المصري لمصراوي، أن الزمالك يحق له طلب حيثيات الحكم كاملةً خلال 10 أيام من تاريخ صدوره، كما يحق له الاستئناف على القرار خلال 21 يومًا.