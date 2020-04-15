باريس سان جيرمان يفكر في تمديد عقد تياجو سيلفا

كشفت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان يفكر في تجديد عقد مدافعه البرازيلي تياجو سيلفا، نظرًا لصعوبة إيجاد بديل مناسب في الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لموقع le10sport الفرنسي، فإن إدارة باريس

سان جيرمان تفكر في تمديد عقد المدافع البرازيلي لصعوبة التعاقد مع المدافعين المرغوب بهم في حديقة الأمراء خلال الصيف المقبل وهم كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي وشكرينيار وجودين مدافعا إنتر ميلان الإيطالي.

وذكر التقرير أن الطلبات المادية لنابولي وإنتر ميلان في السماح برحيل مدافعيهم ستكون باهظة، لذلك يفكر باريس سان جيرمان في تمديد عقد تياجو سيلفا الذي من المقرر أن ينتهي في الصيف المقبل.