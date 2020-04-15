فالكاو يصدم الهلال السعودي ويؤكد استمراره مع جالطة سراي

أعلن النجم الكولومبي الدولي راداميل فالكاو لاعب فريق جالطة سراي استمراره مع النادي التركي ورفضه فكرة الرحيل خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري . وأكد فالكاو أنه سعيد بالتواجد بين صفوف الفريق التركي ولا يفكر في الرحيل مبديًا ترحيبه برغبة النادي في تخفيض رواتب اللاعبين بعد انتشار ولا يفكر في الرحيل مبديًا ترحيبه برغبة النادي في تخفيض رواتب اللاعبين بعد انتشار فيروس كورونا المستجد . وقررت النجم الكولومبي البقاء مع الفريق ومساعدته في تخطي أزمته المالية الحالية والتي يعاني منها بعد توقف النشاط الكروي والرياضي نتيجة انتشار فيروس كورونا . في تخطي أزمته المالية الحالية والتي يعاني منها بعد توقف النشاط الكروي والرياضي نتيجة انتشار فيروس كورونا . وخاض فالكاو مع جالطة سراي هذا الموسم 20 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف، وصنع هدف وحيد، ويرتبط اللاعب مع الفريق بعقد حتى يونيو 2022.

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