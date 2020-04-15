عمرو جمال يعلق على تصريحات حسام حسن

علق عمرو جمال مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلي والمعار لصفوف طلائع الجيش، على الإشادة التي تلقاها من أسطورة الكرة المصرية حسام حسن.
وكان حسام حسن قال في تصريحات تليفزيونية، أن عمرو جمال وميدو ومصطفى محمد هم الأقرب لطريقةلعبه، مشيرًا أن الإصابة التي تعرض لها عمرو جمال أثرت على مستواه الفني في الفترة الماضية.
وبدوره رد مهاجم الأهلي المعار لطلائع الجيش على تصريحات حسام حسن عبر حسابه الشخصيبموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، " كلام اعتز وافتخر بيه من اسطوره كرويه كبيره ويتربع عرش افضل راس حربه علي مر التاريخ مع مثلي الاعلي كابتني عماد متعب شكرا كابتن حسام حسن".
وتابع " الظروف بتعاند كتير بس طول مافي نفس هفضل اعاند الظروف وهرجع كما عهدتموني ان شاء الله".
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