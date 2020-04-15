يوفنتوس يعلن تعافي ثنائي الفريق الإصابة بفيروس كورونا

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الأربعاء، بشكل رسمي، تعافي ثنائي الفريق الأول دانييلي روجاني وماتويدي من إصابتهما من فيروس كورونا.
وكان الثنائي روجاني وماتويدي أصيبا بفيروسكورونا في الشهر الماضي، ليخضعها لفترة علاجية، قبل أن يصدر النادي الإيطالي بيانًا اليوم يؤكد تماثل اللاعبان للشفاء.
وأكد بيان يوفنتوس على موقعه الإلكتروني الرسمي، أن الثنائي خضعا لفحوصات طبية وتبين سلبية نتائج اختبار فيروس كوفيد 19 "كورونا".
يذكر أن باولو ديبالا لاعب يوفنتوس كان قد أصيب هو الآخر بفيروس كورونا وتماثل للشفاء.
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