اللجنة الأولمبية تنعي محمد الحوفي شهيد الواجب الوطني

نعت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، شهيد الواجب الوطني محمد الحوفي، الذي استشهد أثناء تعامله مع بعض العناصر الإرهابية في منطقة الأميرية أمس الثلاثاء. منطقة الأميرية أمس الثلاثاء.

ويتقدم مجلس الأولمبية المصرية بخالص العزاء إلى أسرة الشهيد مثمناً دور الشرطة المصرية في حفظ الأمن والأمان واستعداداها الدائم للتصدي لدعاة التخريب والدمار، وتتبعهم في كل شبر من أرض وطننا الحبيب، عاشت مصر نسيجاً واحداً، متمتعة بالأمن والأمان تحت قيادتها الحكيمة.

المصرية في حفظ الأمن والأمان واستعداداها الدائم للتصدي لدعاة التخريب والدمار، وتتبعهم في كل شبر من أرض وطننا الحبيب، عاشت مصر نسيجاً واحداً، متمتعة بالأمن والأمان تحت قيادتها الحكيمة.

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