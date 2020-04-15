وزارة الشباب تنعي شهيد الواجب الوطني فى حادث الأميرية

نعت وزارة الشباب والرياضة، شهيد الوطن المقدم محمد فوزى الحوفى الذى اغتالته يد الغدر خلال مداهمة لجماعة إرهابية بمنطقة الأميرية.

وتقدم وزارة الشباب والرياضة خالص المواساة والعزاء لأسرة الشهيد والشرطة المصرية الوطنية الباسلة داعين الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويلهمنا جميعا و أهله الصبر والسلوان. الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويلهمنا جميعا و أهله الصبر والسلوان.

وتثمن أسرة الشباب والرياضة الدور الوطني والتضحيات التى يقدمها رجال الشرطة المصرية والقوات المسلحة البواسل فى مواجهة الإرهاب، دفاعاً عن أرض مصر وأبنائها من كل غدر، وتكاتف المواطنين مع جهود الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأبناء القوات المسلحة فى القضاء على الإرهاب الأسود، واجتثاث جذوره، واستكمال عملية البناء والتنمية للوطن فى شتى المجالات.

والقوات المسلحة البواسل فى مواجهة الإرهاب، دفاعاً عن أرض مصر وأبنائها من كل غدر، وتكاتف المواطنين مع جهود الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأبناء القوات المسلحة فى القضاء على الإرهاب الأسود، واجتثاث جذوره، واستكمال عملية البناء والتنمية للوطن فى شتى المجالات.

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