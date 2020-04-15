حسام حسن : إدارة الأهلي تتأخر في تجديد عقود اللاعبين الكبار

أكد حسام حسن أسطورة الكرة المصرية السابق، أن مجلس إدارة النادي الأهلي يؤخذ عليه التأخر في تجديد عقود لاعبيه الكبار.

وقال حسن في مقابلة تليفزيونية، إن ما يؤخذ على إدارة الأهلي تأخرها في التجديد للنجوم الكبار، مؤكدًا

أن الأهلي تعامل بشكل محترم مع حسام عاشور قائد الفريق.

وأضاف لاعب الأهلي السابق أن فايلر صاحب القرار الأول في بقاء أي لاعب في الأهلي من عدمه.

وتابع " وليد سليمان يستحق التجديد وفتحي أساء التقدير في قراره برفض عرض الأهلي".

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واستطرد حديثه "لو كنت مكان فتحي لقبلت البقاء في الأهلي ولو كان المقابل 2 مليون فقط".

وأستدرك " تصرف عبد الله السعيد وأحمد فتحي نابع من كونهما ليس من أبناء الأهلي وتعاملا معه بنفس طريقة تعاملهما مع الإسماعيلي".