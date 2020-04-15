الهلال السعودي يقترب من ضم الجناح البرازيلي تاليسكا

اقترب نادي الهلال السعودي من حسم صفقة النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب فريق جوانزو الصيني وذلك ضمن خطة الإدارة لدعم صفوف فرقق الكرة الأول خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وأكدت التقارير الصادرة صباح اليوم الأربعاء أن الهلال دخل في مفاوضات جادة مع إدارة

النادي الصيني للحصول على خدمات النجم البرازيلي صاحب الـ 26 عامًا.

وأشارت التقارير إلى أن تاليسكا يجيد اللعب في مركزي الوسط الهجومي والجناح الأيمن، ومثل العديد من الأندية بداية من ناهيا البرازيلي ثم

بنفيكا البرتغالي مرورًا بـ بشكتاش التركي وصولاً لـ جوانزو الصيني.

وخاض تاليسكا مع فريقه الحالي "جوانزو" 45 مباراة بمختلف المسابقات وسجل خلالها 32 هدفًا وصنع 11 آخرين.

وقررت هيئة الرياضة السعودية توقف النشاط الكروي والرياضي إلى أجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على أن يتم تحديد موعد عودة النشاط في وقت لاحق.