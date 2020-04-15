حسام حسن ينتقد تجاهله في تنظيم أمم إفريقيا

انتقد حسام حسن أسطورة مصر السابق، عدم دعوة في تنظيم بطولة أمم إفريقي 2019 التي اقيمت بمصر.

وقال حسن في تصريحات تليفزيونية، " هل من الطبيعي دعوة نجوم أفارقة لبطولة تقام

في مصر ويتم تجاهلي".

وأضاف " هل هاني أبو ريدة له دور في هذه المعاملة غير اللائقة التي أجدها مع شقيقي إبراهيم".

وتابع " وجودي ضمن النجوم العالميين في قرعة مونديال روسيا يعكس اهتمام عالمي لم أجده هنا".

وأكمل " من الصعب أن أطلب التكريم من أحد بعد كل هذه المسيرة مع المنتخب والأندية".

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وأتم "حب الجماهير المصرية أغلى تكريم حصلت عليه طوال مشواري مع كرة القدم".