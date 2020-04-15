تمديد إيقاف الدوري الجزائري بسبب مخاوف من فيروس “كورونا”، كان هذا هو القرار الذي ستلجأ له السلطات الجزائرية، في ظل تزايد أعداد المصابين بالفيروس داخل المدن الجزائرية، بشكل يومي.

وكان من المرتقب عودة الدوري الجزائري يوم 19 أبريل المقبل، ولكن الأرقام التي تكشف عنها وزارة الصحة الجزائرية يوميًا، تشير إلى أن الحظر الصحي سوف يستمر ويتجدد، على أقل تقدير حتى منتصف مايو.

وأوضحت صحيفة “الشروق” وفق مصادرها أنه من المنتظر أن تعلن وزارة الشباب والرياضة قريبا عن الإبقاء على “التوقف الإجباري لكل المنافسات الرياضية”، بما في ذلك الدوري الجزائري، الذي تم تعليقه في ظل منافسة شرسة بين عدد كبير من الأندية.

وتم تمديد إيقاف الدوري الجزائري وفق توصيات الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي دعا لرعاية حقوق اللاعبين والأندية في نفس الوقت، كما هو الوضع في أغلب دول العالم، في ظل تعليمات صارمة بإيقاف اللعبة تماشيًا مع تعليمات منظمة الصحة العالمية.

يذكر أن السلطات العليا في الجزائر أعلنت توقف النشاط الرياضي والدوري الجزائري، منذ 16 مارس الماضي، تفاديا لتوسع رقعة ” فيروس كورونا”، وقد يستمر الوضع إلى غاية منتصف أو نهاية شهر مايو المقبل، كما يتوقع إنتهاء الموسم في شهر سبتمبر.