تحديد موعد الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا “2021/2020”

توصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا مع اللجنة الاقتصادية للاتحاد والمعروفة بـ “ECA” إلى قرار مبدئي بتحديد موعد الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا “2021/2020” بعد الانتهاء من الموسم الحالي 2020/2019 سواء بإقامة المباريات المتبقية من مباراة واحدة بإلغاء الذهاب والإياب أو إلغاء البطولة ككل.

ويخشى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” من تعرض رزنامة الموسم الجديد لانتكاسة، لهذا لن يتوانى عن إلغاء الموسم الحالي إذا ما واصل فيروس كورونا تفشيه إلى ما بعد بداية شهر أغسطس المقبل.

وقالت صحيفة الآس المدريدية “يويفا يدرس إنهاء دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في شهر أغسطس، وبدء التصفيات التأهيلية إلى دور مجموعات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في شهر سبتمبر المقبل، رغم عدم تقين رجال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بموعد عودة كرة القدم من الأساس”.

في نفس السياق، أكدت إذاعة كادينا سير الإسبانية أن كرة القدم المحلية ستعود أولاً في شهر يوليو على أبعد تقدير، قائلة “الاتحاد الأوروبي واللجنة الاقتصادية لا يزالان يستهدفان عودة الدوريات المحلية إلى العمل خلال شهر يوليو، وفي الوقت نفسه من المقرر إقامة المنافسات الأوروبية (دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي) في شهر أغسطس”.

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موعد الموسم الجديد

سيكون التقويم القاري مناسبًا للغاية للعب ربع نهائي ونصف نهائي ونهائي كلا المسابقتين الأوروبيتين في غضون أسبوعين فقط، الفكرة تمت مناقشتها سابقًا، وهي أن تلعب كل جولة من مباراة واحدة فقط على أرض محايدة وخلف الأبواب المغلقة، رغم أن العديد من أعضاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لم يوافقوا على هذه الخطة.

ويريد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا ورابطة الأندية الأوروبية واللجنة الاقتصادية استئناف الدوريات المحلية في أقرب وقت ممكن، مع تقبل حدوث ذلك من دون حضور المشجعين في الملاعب.

وسيتعين على الأندية اتباع التصويات الصحية من أجل حماية كل من يرتبط بلاعب كرة القدم، وفي ألمانيا تقرر بالفعل عودة الدوري الألماني “البوندسليجا” خلال شهر مايو وسط إجراءات صحية مكثفة.

وأشارت الإذاعة الإسبانية الشهيرة إلى أن موسم 2021/2020 يمكن أن يبدأ دون مشاكل كثيرة من خلال البدء به في سبتمبر، على أن يحصل جميع اللاعبون على عطلة مدتها 21 يومًا للاستراحة والاستجمام بالإضافة إلى الاستراحة المفروضة من اللعب في الوقت الراهن بسبب تعليق النشاط الرياضي من بعد تفشي فيروس كورونا.