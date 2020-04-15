مرتضى منصور يستخدم العنصرية ضد شيكابالا لشكوى الأهلي في الفيفا!

كشف “مرتضى منصور” رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن الاجراءات التي اتخذها ضد قرارات لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن أحداث مباراة فريقه امام الأهلي في كأس السوبر المصري، الذي أقيم بدولة الإمارات.

وأكد مرتضى منصور أنه تم اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، من أجل الحصول على حق محمود عبدالرازق “شيكابالا” بسبب الهتافات العنصرية التي تعرض لها.

وكانت بعض جماهير الأهلي التي حضرت مباراة كأس السوبر المصري، قد رددت هتافات معادية ضد شيكابالا فور نزوله الملعب لإجراء عمليات الإحماء، وبعد نهاية المباراة مباشرة ذهب شيكابالا إلى مشجعي الأهلي وقام بتوجيه حركة غير أخلاقية.

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وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة نادي الزمالك: “تقدمت بشكوى إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم ضد الهتافات العنصرية التى تعرض لها شيكابالا من قبل جمهور الأهلى في مباراة السوبر، لن نترك حقه او حق اي لاعب ينتمي لنادي الزمالك”.

اتهام عمرو الجنايني

وتابع: “عمرو الجنايني كان حاضرًا في الاستاد واستمعَ بوُضوح هتاف 30 ألف مشجع من جماهير الأهلي وهي تقوم بتوجيه هتافات عنصرية لشيكابالا وأسرته بأبشع الألفاظ، وتطاولوا على بلده، ورغم ذلك تجاهلها وقرر معاقبة شيكابالا”.

واختتم مرتضى منصور حديثه: “عمرو الجنايني يدعي بأنه يشجع الزمالك، وظهر مع الإعلامي سيف زاهر، يوضح له افعال بدرت منه بعيدة كل البعد عن القضة الأساسية، فبدلاً من توضيح سبب العقوبات، او تعرض شيكابالا للسَباب، تحدث عن أشياء متعلقه بشخصه”.