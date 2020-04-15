عبد الحفيظ: مستقبل جمعة وآزارو غامض، وفايلر مُعجب بمحمد شريف!

كشف مدير الكرة في النادي الأهلي “سيد عبد الحفيظ” عن غموض مستقبل الثنائي “صالح جمعة ووليد آزارو” وإمكانية عودة الجناح الهداف “محمد شريف” إلى صفوف الأهلي عقب انتهاء فترة إعارته مع نادي إنبي.

وسجل محمد شريف 9 أهداف لإنبي في 17 مباراة بمسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وهو ما لم يستطع فعله أي لاعب من لاعبي الأهلي، رغم أنه يلعب في مركز الجناح المهاجم.

وانضم صاحب الـ 24 عامًا إلى صفوف الأهلي قادمًا من وادي دجلة في عام 2018، لكنه لم يشارك في الكثير من المباريات بسبب كثرة التغييرات الفنية التي طرأت على الفريق خلال السنوات الخمس الماضية.

من جهته قال سيد عبد الحفيظ لإذاعة أون سبورت “يوجد احتمال بعودة محمد شريف من إنبي بعد انتهاء إعارته، المدير الفني رينيه فايلر مُعجب بعدد من اللاعبين المعارين ومن ضمنهم محمد شريف الذي قدم موسمًا جيدًا مع إنبي، لهذا وارد عودته بنسبة كبيرة لكن الأمر لم يُحسم بشكل نهائي”.

Advertisements

وأوضح “إذا تقرر استئناف النشاط الرياضي المُجمد بسبب فيروس كورونا، سيكون أمام الفريق 17 مباراة أخرى بمنافسات الدوري المصري الممتاز، بعد الانتهاء منهم سنناقش أمور سوق الانتقالات الصيفي”.

آزارو وجمعة؟

عن موقف وليد آزارو، وهل سيُعامل مثل محمد شريف، وسيتم إعادته إلى صفوف الأهلي عقب انتهاء إعارته مع نادي الإتفاق السعودي، قال سيد عبد الحفيظ “فايلر لم يُعلن موقفه النهائي من وليد آزارو بعد، الشيء نفسه يخص صالح جمعة، لا يوجد قرار فني بخصوصه، لهذا اللاعب مُستمر معنا حتى نهاية الموسم الجاري”.

وسبق للمدير الفني السويسري رينيه فاير وأعلن عدم حاجته لاستمرار صالح جمعة مع الأهلي، بسبب عدم إلتزامه بالتدريبات من جهة، ولضعف مستواه الفني والبدني من جهة أخرى.

وأخفقت إدارة الأهلي في بيع أو إعارة صالح جمعة خلال الميركاتو الشتوي 2020، لكنها ستسعى نحو إعادة تسويقه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.