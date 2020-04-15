الكاف: سنهزم الوداد، والمحكمة لن تُجرد الترجي من دوري أبطال أفريقيا

يثق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” في التغلب على الوداد البيضاوي المغربي في صراعهما معًا أمام المحكمة الرياضية الدولية “تاس” بشأن لقب دوري أبطال أفريقيا 2019 الذي تُوج به الترجي الرياضي التونسي قبل 30 دقيقة من انتهاء مباراة الإياب بتونس.

وصارح مسؤول من الكاف، وهو المغربي عبد المنعم باه، جمهور نادي الوداد بحقيقة القرار الذي سيصدر قريبًا عن المحكمة الرياضية، بعدم تجريد الترجي الرياضي التونسي من لقب دوري أبطال أفريقيا رغم كل ما أثير من لغط وجدل حول هذه القضية.

وقال عبد المنعم باه الذي يشغل منصب السكرتير العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لقناة أون تايم سبورت المصرية ”الوداد سيخسر قضيته ضد الكاف في المحكمة الرياضية الدولية تاس، لعدم وجود أية أدلة تُساعده على تجريد بطل الدوري التونسي من لقبه”.

ووجدت إدارة نادي الوداد البيضاوي تضامنًا كبيرًا من قبل رئيس الاتحاد المغربي وعضو اللجنة التنفيذية في الكاف “فوزي لقجع” لتقديم شكوى رسمية لمحكمة التحكيم الرياضية ضد قرار منح الترجي لقب البطولة رغم عدم توفير مسؤوليه للظروف الأمنية المناسبة لإقامة مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس الأولمبي في نهاية مايو 2019.

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وصدر عن الكاف قرار في بداية الأزمة بإقامة مباراة إعادة بين الترجي والوداد على أرض محايدة، إلا أن شكوى رسمية من الترجي إلى المحكمة الرياضية ألغت ذلك القرار، وأجبرت الكاف على منح الملف إلى لجنة الانضباط التابعة له لإتخاذ القرار النهائي باعتبار الوداد منسحبًا عقب اعتراض لاعبيه على إلغاء هدف للاعب وليد الكرتي في الدقيقة 60.

الكاف الطرف الأقوى

أكد عبد المنعم باه بأن الكاف يبقى الطرف الأقوى في مثل هذا النوع من القضايا، قائلاً “تم اتخاذ قرار تتويج الترجي الرياضي التونسي بلقب دوري أبطال أفريقيا عبر لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ولا رجعة في هذا القرار”.

وأوضح “لقد سبق وحسم الكاف جميع القضايا السابقة لصالحه عند لجوء طرف ما إلى المحكمة الدولية باستثناء قضية واحدة (يقصد قضية المغرب مع عيسى حياتو بشأن أمم أفريقيا 2015).لذلك فمن الصعب على الوداد أن يفوز بصراعه أمام الترجي”.

وأتم المسؤول المغربي لدى الاتحاد الأفريقي “الكاف لديه العديد من القضايا في المحكمة الرياضية الدولية، وهو على ثقة كبيرة بأن قرار حسم اللقب لصالح الترجي كان القرار الأفضل بل وعين العقل. الكاف لديه ثقة في ربح قضيته أمام الوداد”.