باهي يدفع ثمن مشكلة الجيش الملكي والرجاء في الدوري المغربي!

دفع لاعب الوسط الدفاعي “صلاح الدين باهي” ثمن مشكلة الجيش الملكي والرجاء في الدوري المغربي، بتلقي انتقادات لاذعة من جمهور الجيش الملكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمُجرد أنه تفاعل مع بعض جماهير الرجاء في فيسبوك.

وأضطر صلاح الدين باهي إلى تقديم اعتذاره إلى جمهور الجيش الملكي بسبب إشراك جمهور الرجاء في صفحته أثناء إحدى الحصص التدريبية في الحجر الصحي بمنزله.

ولم تضع جماهير الجيش الملكي في الحسبان أزمة فيروس كورونا الحالية، ونسيان المناوشات غير الرياضية.

واعتبر جمهور الجيش الملكي تفاعل صلاح الدين باهي مع جمهور الرجاء ينم عن عدم احترام للفريق الذي يدافع عن ألوانه، حيث سبق ومثل باهي فريق الرجاء خلال الموسم الماضي في 9 مباريات بالبطولة الاحترافية (الدوري المغربي).

وقال باهي عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك “إنه لم يقصد الإساءة إلى ناديه الحالي (الجيش الملكي) ويريد تجديد اعتذاره إلى جمهور النادي الذي يتخذ من ملعب مولاي عبد الله مقرًا له”.

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وانضم صلاح الدين باهي إلى صفوف الجيش الملكي بطلب من المدير الفني للفريق “عبد الرحيم طاليب” خلال الميركاتو الصيفي 2019، إلا أنه شارك كبديل معظم الوقت.

وظهر صلاح الدين باهي بقميص الجيش الملكي في 8 مباريات بمسابقة الدوري المغربي هذا الموسم، من بينهم مباراة يتيمة كلاعب أساسي كانت أمام نهضة زمامرة.

اللاعب الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ 26 مطلع شهر العظماء (أكتوبر) يُجيد في مركز الوسط الدفاعي، وسجل هدفًا وحيدًا هذا الموسم كان في شباك نادي مولودية وجدة بالجولة التاسعة من البطولة بعد دقيقة واحدة من مشاركته كبديل.

وكانت مشادات عنيفة قد وقعت بين جماهير الجيش الملكي والرجاء البيضاوي خارج ملعب مولاي عبد الله، بعد انتهاء مباراة الفريقين بفوز الجيش 1-0 ضمن الجولة 15 من الدوري المغربي يوم 12 فبراير 2020، أدت إلى اعتقال البعض وإصابة البعض الآخر.