الامارات | برشلونة وتشيلسي يستعدان لإعلان "صفقة الموسم"

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة وتشيلسي يستعدان لإعلان "صفقة الموسم" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن رغبة جامحة لدى نادي برشلونة للتعاقد مع لاعب ارتكاز تشيلسي الانجليزي، الفرنسي نغولو كانتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعنونت الصحيفة غلافها اليوم الأربعاء: "خيار كانتي"، وقالت: "إن نادي برشلونة من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع كانتي البالغ من العمر 28 عاما، إذ يكف النادي حالياً على دراسة أكثر من خطوة لإتمام الصفقة".

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وأوضحت أن "أقرب التوجهات تتعلق في إجراء صفقة تبادلية مع تشيلسي، ينتقل بموجبها كانتي إلى برشلونة مقابل التنازل عن خدمات البرازيلي فيليب كوتينيو"، مما يجعل العرض مغرياً بالنسبة للنادي الإنجليزي.

ويمتد عقد كانتي مع تشيلسي حتى صيف عام 2023، وكان قد تألق مع الفريق طوال المواسم الماضية، فيما الشراراة الأولى لانطلاقته في الملاعب الانجليزية كانت مع ليستر سيتي حين توج معه بلقب الدوري الممتاز وسط ذهول عالمي، قبل أن ينتقل إلى تشيلسي ويتوج معه بألقاب عدة، فيما يعد أبرز إنجازاته الفوز مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018 في روسيا.

