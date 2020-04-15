شكرا لقرائتكم عمرو جمال يتغزل فى عبد الحميد بسيونى: شكرا لدعمك الكبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه عمرو جمال، مهاجم نادي طلائع الجيش الحالي والأهلي السابق، الشكر لمدربه في الطلائع عبد الحميد بسيوني، على الدعم الذي يتلقاه منه الغزال لتحسين مستواه.

ونشر عمرو جمال صورة مع عبد الحميد بسيوني عبر حسابه الشخصي على انستجرام، وعلق عليها: شكراً لدعمك الكبير كل يوم ليا يا كابتن مصر، بسيو الكرة المصرية.



عمرو جمال

كان عمرو جمال مهاجم الأهلى المعار لطلائع الجيش قد وجه رسالة شكر لحسام حسن أسطورة الكرة المصرية عبر حسابه الرسمى على إنستجرام، بعد إشادة العميد بقدراته خلال تصريحات تليفزيونية، وتأكيده أن غزال الأهلى كان سيصبح خليفته فى الملاعب لولا الإصابة، وكتب عمرو جمال "كلام أعتز وأفتخر بيه من أسطورة كروية كبيرة ويتربع عرش أفضل رأس حربة على مر التاريخ مع مثلى الأعلى كابتنى عماد متعب، شكرا كابتن حسام حسن، الظروف بتعاند كتير بس طول ما فى نفس هفضل أعاند الظروف وهرجع كما عهدتمونى إن شاء الله".

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وكشف أسطورة الهجوم المصرى حسام حسن نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، عن اللاعب الذى كان سيصبح خليفته فى الملاعب، مشيرًا إلى أن عمرو جمال كان سيصبح مهاجم مصر الأول لولا تعرضه للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى.

وأضاف حسام فى تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" أنه معجب بأداء مصطفى محمد مهاجم الزمالك الحالى، لافتًا إلى أنه سيكون أمل مصر فى مركز المهاجم، مع عمرو جمال إذا استعاد مستواه.

وعن مروان محسن مهاجم الأهلى، قال هداف مصر "مروان لاعب مجتهد وحظه عالى جدًا جدًا خاصة إنه بيلعب فى الأهلى ومنتخب مصر، والكثير من المدربين منحوه العديد من الفرص".

وأكد حسام حسن أنه كان يتمنى أن يتولى قيادة المنتخب الوطنى، مشيرًا إلى أن قيادته للفراعنة كان مطلبا جماهيريا، إلا أنه لم يحدث، قائلاً: "أنا أتمنى قيادة المنتخب، لكن الجمهور هو من يحكم على إذا كنت أستحق أم لا".