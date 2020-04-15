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لاعب بن قردان أول مصاب بكورونا في الدوري التونسي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن اتحاد بن قردان المنافس في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء، إصابة لاعب وسط الفريق عمر زكري بفيروس المستجد ليصبح بذلك أول لاعب في المسابقة تصيبه العدوى.

وقال اتحاد بن قردان في حسابه على "فيسبوك": إصابة اللاعب عمر زكري بفيروس كوفيد-19 المعروف بفيروس كورونا بعد تحاليل مخبرية أجريت له اليوم هو وعائلته.

وقال اللاعب (25 عاماً) في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: بعد إصابة جدي بفيروس كورونا أجرت السلطات الصحية اختبارات للكشف عن الفيروس في محيط العائلة وللأسف جاءت نتيجة اختباراتي إيجابية إضافة لعدد من أفراد العائلة، مضيفاً أن حالته مستقرة، وأنه يخضع إلى حجر منزلي حالياً لمدة 14 يوماً.

ويحتل اتحاد بن قردان المركز السابع في الدوري التونسي برصيد 23 نقطة من 16 مباراة. والأنشطة متوقفة منذ نحو شهر في تونس.

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