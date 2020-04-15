الامارات | تحديد موعد جديد لطواف فرنسا

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد جديد لطواف فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الدولي للدرّاجات الهوائية اليوم عن تغيير موعد طواف فرنسا، الذي كان مقرراً بين 27 و19 يوليو المقبل، ليصبح بين 29 أغسطس و20 سبتمبر المقبلين، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان ترحيل موعد السباق الذي لن يُقام في شهر يوليو للمرة الأولى منذ الحرب العالمية، حتميا بعد قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الإثنين بتمديد الإغلاق والحجر حتى 11 مايو، وحظر التجمعات بأشكالها كافة حتى منتصف يوليو، بسبب انتشار "كوفيد-19".