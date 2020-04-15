الامارات | عاجل.. حل مجلس إدارة نادي الشارقة وتعيين المدفع رئيساً

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. حل مجلس إدارة نادي الشارقة وتعيين المدفع رئيساً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 15 أبريل 2020 أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القرار الإداري رقم 4 لسنة 2020م، القاضي بحل مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي. ونص القرار على أن يُحل مجلس الإدارة، اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار، ويكلف علي سالم بن عبدالرحمن المدفع، بتشكيل ورئاسة المجلس في دورته الجديدة، على أن يصدر قرار إداري لاحق بتشكيل مجلس إدارة النادي. ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وتبلغ به الجهات المعنية، وينشر في الجريدة الرسمية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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