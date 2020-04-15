شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال يشكر حسام حسن على ترشيحه لإمكانية العودة لمنتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب عمرو جمال مهاجم النادي الأهلى المعار لنادي «طلائع الجيش عن الشكر لأسطورة كرة القدم المصرية حسام حسن بعد إشادته الشخصية به وترشيحه لإمكانية العودة للمنتخب الوطني لكرة القدم في أحدث تصريحاته الإعلامية.

وكتب جمال، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» اليوم الأربعاء، «كلام اعتز وافتخر بيه من اسطورة كروية كبيرة ويتربع عرش أفضل رأس حربة على مر التاريخ مع مثلي الاعلي كابتني عماد متعب.. شكرا كابتن حسام حسن.. الظروف بتعاند كتير بس طول ما في نفس هفضل اعاند الظروف. وهرجع كما عهدتموني».

وكان المدرب السابق لفريق سموحة قد صرح بأن عمرو جمال كان سيصبح مهاجم مصر الأول لولا إصابته بقطع في الرباط الصليبي، مشيرا إلى أنه سيكون أمل مصر في مركز الهجوم إذا استعاد مستواه مع مصطفى محمد مهاجم الزمالك.