شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يعلن تخفيض رواتب الجهاز الفني والإداري والطبي.. وهذا موقف اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال نادر شوقي، رئيس شركة كرة القدم بنادي الجونة، إنه تم الاتفاق على تخفيض رواتب أعضاء الجاهز الفني والإداري والطبي بنسب متفاوتة، لحين انتهاء فترة توقف نشاط كرة القدم، بسبب أزمة كورونا.
وفيما يخص اللاعبين، أوضح «شوقي»، في مداخلة هاتفية على قناة أون تايم«: «اتفقنا على تقسيم مستحقاتهم على 7 شهور في حال استكمال الدوري، ولن نخصم من أي لاعب أي مبلغ، وفي حال إلغاء الدوري هانتكلم معاهم تاني».
وأضاف: «أنا معنديش حاجة تقول حتى الآن إن الدوري هايتلغي، وأنا مش مع إلغاء الدوري، بل مع استئنافه حتى لو هيكمل في شهر 9، إيه اللي يمنع اني دخلت موسم أكمله مهما كانت الظروف».
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