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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حقيقة اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع فيراتي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020
كشفت تقارير صحافية إسبانية، حقيقة اهتمام نادي ريال مدريد بضم لاعب خط وسط باريس سان جيرمان، ماركو فيراتي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل. يسعى ريال مدريد لتعزيز بعض المراكز في تشكيلة المدرب زين الدين زيدان للموسم المقبل، حيث ينوي الفريق "الملكي" التخلي عن ثنائي خط الوسط داني سيبايوس، وخاميس رودريغيز، ولديه بالفعل العديد من الأسماء القوية على الطاولة ليحلوا محلهم، رغم إنه لم يتم تأمين أي صفقة بعد. ويحتاج ريال مدريد للاعب لديه خصائص مشابهة تقريباً لنجمه البرازيلي كاسيميرو، ليحل محله في أوقات راحته أو إصابته، حيث لا يملك مدريد سوى البرازيلي كلاعب خط وسط دفاعي، والهدف في السوق الصيفي هو التوقيع على لاعب يشبهه، وهناك العديد من الأسماء التي يتم تداولتها في مكاتب سانتياغو برنابيو. ووفقاً لوسائل الإعلام الإيطالية، تم ربط ماركو فيراتي كتوقيع محتمل لريال مدريد ليكون بديلاً لكاسيميرو.
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