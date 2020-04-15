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الهلال يضحك على الأندية بأسبقية تخفيض الرواتب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام

أكدت لـ«مكة» مصادر قريبة من أصحاب القرار في بعض الأندية، أن رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فوجئوا بتصدر نادي الهلال المشهد وإعلانه قرار تخفيض رواتب اللاعبين قبل اجتماع الأندية مع رابطة دوري المحترفين أمس الأول.

وقالت المصادر نفسها «الأندية اتفقت بشكل جماعي قبل نحو شهر من موعد الاجتماع مع الرابطة على قرار خفض الرواتب، إلا أن الهلال أراد الأسبقية من خلال تأكيده أن المبادرة قدمت من لاعبيه حسبما خرج به قائد الفريق محمد الشلهوب وتأكيده أن زملاءه وافقوا على خفض الرواتب تقديرا لناديهم، قبل أن يعلن النادي ذلك».

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وأبانت المصادر نفسها، أن أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حصلت على تطمينات ودعم كامل من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال اجتماع رابطة دوري المحترفين معها، بشأن الشكاوى المتوقعة من قبل بعض اللاعبين المحترفين (المحليين على وجه الخصوص) لغرفة فض المنازعات اعتراضا على قرار تخفيض الرواتب بنسبة 50% لمن تتجاوز رواتبهم 20 ألف ريال جراء جائحة فيروس كورونا وتسببها في تعليق النشاط الرياضي منذ مارس الماضي.

وجاء دعم الاتحاد السعودي للأندية بناء على توجيه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمنح الأندية الحق في اتخاذ قرار بصفة أحادية بتخفيض أجور اللاعبين جراء جائحة كورونا التي اجتاحت العالم بأسره، والتي تخضع في كل الحالات لرقابة اللجان القضائية للفيفا في صورة النزاع.

وشرعت الأندية في إجراء المفاوضات مع لاعبيها بتطبيق التخفيض في الأجور على أن يبدأ ذلك من 15 مارس الماضي وهي الفترة التي توقف بعدها النشاط الرياضي، بعد أن تسلمت دعما ماليا قبل أسبوعين من وزارة الرياضة كرواتب للاعبين والأجهزة الفنية لغاية فبراير الماضي، ذكرت مصادر أنه بلغ 80 مليون ريال، فيما تبقى فقط راتب مارس الماضي.

وسيستمر تطبيق قرار التخفيض لحين عودة منافسات الدوري التي لم تتضح الصورة النهائية حولها حتى الآن بشكل رسمي، حيث يعد القرار خارجا عن سيطرة المؤسسة الرياضية في الفترة الحالية.