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الزم بيتك.. الشهرة وحدها لا تكفي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام

في الوقت الذي اجتهد فيه لاعبون حاليون وسابقون في توعية المجتمع بأخطار وباء فيروس كورونا وكيفية المساهمة في الحد من انتشاره، خالف حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فواز القرني الإجراءات الاحترازية في الفترة الحالية، وتحديدا قرار منع التجول وأعلن خروجه برفقة عائلته متجولا بسيارته في أحد شوارع مدينة جدة، الأمر الذي تسبب في إيقافه من قبل رجال الأمن وتطبيق قرار مخالفة بحقه وبحق مرافقيه في السيارة بواقع 40 ألف ريال.

واعترف القرني بما أقدم عليه من خلال ظهوره برفقة زميله في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عبدالرحمن العبود في بث مباشر عبر تطبيق انستقرام، راويا ما حدث له ولأسرته، مشيرا إلى أنه لم يتحمل المكوث في المنزل أثناء فترة منع التجول المطبق في محافظة جدة أسوة بمدن ومحافظات أخرى، وقرر هو وأسرته الخروج.

وأضاف أنه تجاوز نقطتي تفتيش في الخط السريع، فيما تم إيقافه من قبل رجال الأمن في نقطة التفتيش الثالثة ومنحه مخالفة قرار منع التجول بواقع 10 آلاف ريال لكل فرد في السيارة، مؤكدا أن اسمه وبطاقته لم يشفعا له كحارس مرمى مشهور على المستويين المحلي والخارجي.