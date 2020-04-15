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فيفا يخير الاتحادات بين إلغاء الدوري وإكماله

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة قال رئيس لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم معيض الشهري، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منح الاتحادات الأهلية حرية اتخاذ القرار بشأن استمرار الدوري أو إلغائه، مؤكدا أن الجميع يأمل في استكمال دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما أكد أن أندية الدوري أجمعت على تخفيض عقود اللاعبين على إثر توقف النشاط في الدوري بسبب فيروس كورونا، بناء على توصيات الاتحاد الدولي بتخفيض عقود اللاعبين 50% بعد توقف النشاط.



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