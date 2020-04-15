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إيقاف صرف جائزة السباق الأغلى بسبب المنشطات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة مكة المكرمة

أعلن منظمو السباق الأغلى في العالم «كأس السعودية للفروسية» إيقاف صرف جائزة السباق «20 مليون دولار»، والذي جرى في فبراير الماضي على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية، بعد التأكد من تورط المدرب الفائز بالمركز الأول جيسون سيرفس وحصانه مكسيمم سيكيورتي في قضية منشطات.

وقال نادي الفروسية السعودي في بيان له إن إيقاف صرف الجائزة يعود إلى فتح تحقيق تأخر الإعلان عنه بسبب فيروس كورنا المستجد «كوفيد-19» الذي عرقل الكثير من الأحداث.

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وأضاف النادي «نظرا للدعوى القائمة في الولايات المتحدة على جيسون سيرفس مدرب الحصان مكسيمم سيكيورتي الذي حقق المركز الأول في الشوط الثامن «كأس السعودية» باستخدام مواد محظورة لجياد تحت تدريبه، يود نادي الفروسية إحاطة الجميع بأنه يجري تحقيقاته الخاصة فيما يتعلق بالادعاءات، وبناء على ذلك، سيقوم النادي بإيقاف صرف الجوائز لشوط كأس السعودية الذي أقيم في 29 فبراير الماضي، مع الإحاطة بأنه تم إبلاغ المشاركين في الشوط بهذا القرار وبصفة مباشرة».

وتابع «وبسبب الظروف الصعبة التي سببتها جائحة كوفيد - 19 عالميا فإن التحقيق لم ينته بعد، ولن يصدر نادي الفروسية أي بيان آخر حتى الانتهاء من التحقيق».

وحل الحصان مكسيمم سيكيورتي أولا في السباق، تلاه ميدنايت بيسو وبنباتي في المركزين الثاني والثالث.

وكان من المقرر أن يحصل الفائز الأول على 10ملايين دولار، والثاني 3.5 ملايين دولار، والثالث مليوني دولار.