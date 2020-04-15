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أمرابط: رفضت السد لعيون النصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

نفى المحترف المغربي بصفوف فريق النصر، المغربي الدولي نورالدين أمرابط مساومة ناديه على تخفيض راتبه، في ظل توجه الأندية إلى تخفيض الرواتب للتقليل من الخسائر التي خلفها انتشار فيروس كورونا وتسببه في توقف النشاط الكروي في المملكة العربية السعودية والعالم أجمع.

وقال اللاعب عبر تطبيق انستقرام «أنوي إكمال فترتي مع النصر وعقدي الذي تبقى عليه عام واحد، والاستمرار مع الفريق إذا أراد النادي ذلك، ومسألة تخفيض راتبي إلى النصف لم تشهد أي مساومة وتمت بموافقتي».

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وأكد أمرابط تمسكه بالنصر من خلال رفضه عرضا من المدير الفني لفريق السد القطري، الإسباني تشافي هيرنانديز في الانتقالات الشتوية الماضية، بجانب تلقيه عروضا أخرى من أندية صينية.

وبعيدا عن تخفيض الرواتب، أثنى أمرابط على ثلاثة لاعبين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينهم لاعب من الهلال واثنان بفريقه النصر.

وقال «يعجبي لاعب الهلال البيروفي أندريه كاريلو، فهو رائع، وتجمعني به علاقة وطيدة، حيث يسكن في المقر السكني الذي أعيش فيه».

وأضاف «في النصر، يعجبني اللعب مع عبدالرزاق حمدالله، وهو بمثابة أخي أيضا خارج الملعب، كما أستمتع باللعب إلى جوار يحيى الشهري الذي يذكرني بالنجم الهولندي ويسلي شنايدر».