سموحة يتمسك باستمرار حسام حسن بعد توصية من صدقي

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جدة - عمرو شويل تمسك مجلس إدارة سموحه برئاسة فرج عامر باستمرار حسام حسن مهاجم الفريق معهم فى الموسم المقبل نظرا لإعتماد حمادة صدقى المدير الفنى عليه كمهاجم أساسى خلال الفترة الحالية . واستطلع فرج عامر رأى حمادة صدقى خلال الساعات القليلة الماضية إلا أن الأخير رفض فكرة رحيل اللاعب بداعى حاجته إليه ، بالإضافة لعدم وجود مهاجمين اكفاء فى الدورى المصرى . من ناحية أخرى أكد فرج عامر دخول الهانى سليمان حارس مرمى الفريق السكندرى فى دائرة اهتمامات الكبار فى الكرة المصرية، بعد مستواه اللافت مع سموحة. وكتب عامر عبر حسابه الشخصي على تويتر: الهاني سليمان يدخل دائرة اهتمام الكبار بشكل مفاجئ وعاجل لكن سموحة يؤكد استحالة التفريط فية بعد أدائه المبهر والملفت للنظر الذى رشحه لدخول المنتخب القومى. Advertisements كان الهانى سليمان حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى سموحة، قد سخر من نفسه، على خلفية شهرته بالتفنن فى تضييع الوقت فى معظم المباريات داخل المستطيل الأخضر. وكتب الهانى سليمان عبر صفحته على فيس بوك قائلاً بسخرية: "أنا المواطن الوحيد فى مصر اللى عارف دلوقتى أضيع وقتى إزاى"، فى إشارة منه إلى تواجد الجمع فى منازلهم فى ظل حظر التجول والحجر المنزلى بسبب تفشى فيرس كورونا القاتل. ويعتبر الهاني سليمان حارس مرمى سموحة أحد اللاعبين المخضرمين في صفوف الفريق السكندري ومسابقة الدوري العام، فصاحب الـ 35 عاماً خاض مسيرة حافلة في عالم الساحرة المستديرة بدأها مع زعيم الثغر عام 2007.

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