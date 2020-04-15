شكرا لقرائتكم محمود وحيد ينشر صورته بالتدريب المنزلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض محمود وحيد ظهير أيسر النادي الأهلي، بعض التدريبات الصباحية في الحجر المنزلي، للحفاظ على لياقته في ظل توقف النشاط الرياضي حالياً في مصر بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

ونشر وحيد صورة من قيامه بالتدريبات الصباحية بالجري على المشاية الكهربائية عبر حسابه الشخصي على انستجرام.



محمود وحيد

تتجه النية فى الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لعدم تدعيم مركزى الدفاع والوسط خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم رحيل حسام عاشور لاعب وسط الفريق بعد انتهاء عقده ومعاناة الدفاع الأحمر من الإصابات المتتالية.

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وقال مصدر فى الأهلى إن فايلر يرغب فى الاكتفاء باستعادة المدافع الشاب محمد عبد المنعم المُعار لسموحة وكذلك أكرم توفيق لاعب الوسط المُعار للجونة خاصة وأن الثنائي كان يؤدي بشكل جيد مع ناديي سموحة والجونة قبل تجميد النشاط الرياضي في مصر والعالم كله بسبب وباء كورونا.

من ناحية أخرى حدد مسئولو الاهلي مبلغ مليون دولار لبيع الأنجولى جيرالدو لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعدما استقرت الآراء على الاستغناء عن خدمات اللاعب الصيف المقبل، لعدم ظهوره بشكل جيد مع الفريق طوال الفترة الماضية، وتلقى اللاعب الأنجولي 3 عروض من أندية خليجية لتدخل على خط التفاوض مع اللاعب، بجانب أندية أخرى فى البرازيل سبق وأبدت رغبتها فى ضم جيرالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تضاءلت فرصة اللاعب فى البقاء ضمن صفوف الفريق مُستقبلاً ، وشهدت الفترة الماضية تلقى جيرالدو عروضاً من أندية برازيلية، لاسيما أنه سبق ولعب لأكثر من نادٍ برازيلى قبل الانتقال لناى أول أغسطس الأنجولى ومنه للأهلى قبل أن تدخل أندية خليجية مؤخراً "مزاد" اللاعب الأنجولي.

وتتجه النية فى الأهلى للاستغناء عن خدمات جيرالدو الصيف المقبل لعدم ظهوره بشكل جيد مع الفريق طوال الفترة الماضية، خاصة أن الأهلى كان يرغب فى الاستغناء عنه فى يناير الماضى، لكن ضعف العروض المُقدمة له ثم دخول وليد آزارو مهاجم الفريق فى أزمة مع فايلر المدير الفنى للأهلى جعل إدارة القلعة الحمراء توافق على إعارة المهاجم المغربى للاتفاق السعودى حتى نهاية الموسم الجارى وتبقى على الجناح الأنجولى لحين إشعار آخر.