شكرا لقرائتكم تعرف على موقف الزمالك القانونى من إيقاف تنفيذ قرار غرامة حمدى النقاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب الزمالك بصورة رسمية، الحيثيات الخاصة بقرار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" فى قضية حمدى النقاز، وذلك من أجل التقدم بطعن حول القرار الصادر فى المحكمة الرياضية الدولية.

وأوضح مسؤولو الزمالك إن القرار فى قضية حمدى النقاز يعد قرار ابتدائى ومازال هناك استئناف عليه وبمجرد وصول الحيثيات سيتم تقديم طعنا رسميا حوله وبذلك يتم إيقافه لحين الفصل به فى المحكمة الرياضية.

وجاءت تحركات الزمالك لإيقاف حكم النقاز بعد القرار الصادر من الفيفا والذى وصل الاتحاد المصرى لكرة القدم، بشأن تغريم الزمالك مليون و 19 ألف دولار لصالح حمدي النقاز كما تضمن الخطاب الصادر فى القضية من الفيفا بمطالبة الزمالك بسداد المستحفات للاعب خلال 45 يوما وإلا سيتم منعه من القيد وهو ما أوضح أمير مرتضى منصور إنه سيتم إيقافه بالطعن على الحكم عقب وصول الحيثيات.

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وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في الساعات الماضية أن التونسى حمدي النقاز طلب العودة مرة أخرى للقلعة البيضاء وتم الرفض عقب هروبه وانه تم تسديد مستحقاتة بالكامل وأضاف مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك أن نادي الزمالك لم يصله أى قرار من الفيفا بخصوص حمدي النقاز، وتساءل مرتضى منصور عن علاقة نصر عزام المستشار القانونى السابق للزمالك بالفيفا، ولماذا تعمد الأخير إثارة المشاكل لنادي الزمالك عقب رحيله.

وتابع مرتضى منصور أن حمدى النقاز طلب العودة للزمالك عقب هروبه، لكن النادي رفض التعامل مع لاعب هارب وأن زميلة التونسى فرجانى ساسىى شاهد على هذة الواقعة وأشار رئيس نادى الزمالك أنه تقدم بشكوى الى الاتحاد الدولى لكرة القدم ضد الهتافات العنصرية التى تعرض لها محمود عبد الرازق شيكابلا قائد فريق الزمالك من قبل جمهور الاهلى وإنه مستمر فى هذة القضية لحين أخذ حق اللاعب ويتسأل أين المسئولين فى هذا الأمر.

وتنتظر جماهير الكرة المصرية حتى مطلع شهر مايو من أجل استئناف بطولة الدورى، بعدما قرر اتحاد الكرة مد تعليق المسابقة حتى نهاية شهر أبريل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم، أعلن عن مد قرار وقف المسابقات 15 يوما إضافية تنتهى بنهاية شهر أبريل، تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء بمد حظر التجول لأسبوعين، يأتى ذلك فى الوقت على وجود مؤشرات تبشر العودة للممارسة الكرة بشكل طبيعى.