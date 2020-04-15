شكرا لقرائتكم حكاية 100 هدف فى مشوار عبد الله السعيد نحو نادى المائة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، متصدر جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى موسم 2019 – 2020 والذى توقف حاليًا بسبب تفشى فيرس كورونا القاتل، وقبل أن يتوقف النشاط كان السعيد على رأس قائمة الهدافين برصيد 13 هدف أحرزهما بقميص الفريق السماوى.

السعيد الذى اشتهر بأهدافه الممتعة ولمساته الساحرة، نجح فى دخول نادى الـ 100 هدف، بعد أن احتسب لصالحه الهدف الذى سجله بيراميدز أمام الاتحاد السكندرى فى المباراة التى جمعتهما بختام الجولة الثالثة عشرة من الدورى الممتاز، وأنتهت بالتعادل 1 / 1.

عبد الله السعيد سجل أهدافه الـ 100، مع ثلاث أندية لعب بصفوفه خلال مسيرته الكروية وجاءت كالتالى:

الإسماعيلى 36 هدفا خلال الفترة من 2003 حتى 2011

الأهلى 50 هدفا خلال الفترة من 2011 حتى 2018

بيراميدز 14هدفا أكمل بها صاحب الـ34 عامًا المئوية مع بيراميدز الذى انتقل إلى صفوفه فى يناير 2019 موزعة ما بين أربعة أهداف في الموسم الماضي (2018-19)، قبل أن يسجل هذا الموسم عشرة أهداف، ثم سجل 3 أهداف بعدها ليصبح رصيده حتى الأن 103 هدف.

وكان اتحاد الكرة أرسل استعجال النادى الأهلى إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" من أجل البت فى شكوى النادى الأحمر ضد اللاعب وناديه السابق أهلى جدة من أجل الحصول على قيمة الشرط الجزائى وقيمته 2 مليون دولار بعدما عاد اللاعب إلى بيراميدز.

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وأرسل النادى الأهلى خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة يطلب فيه مخاطبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لاستعجال البت فى شكوى القلعة الحمراء ضد عبد الله السعيد لاعب بيراميدز الحالى والأهلى السابق.

وقدم النادى الأهلى شكوى رسمية لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" فى فبراير 2019 ضد عبد الله السعيد لاعب الفريق السابق وبيراميدز الحالى، بالإضافة إلى شكوى نادى أهلى جدة السعودى.. وتعتبر هذه المرة هى الثانية التى يستعجل فيها الأهلى البت فى شكوى عبد الله السعيد، حيث سبق وأرسل الاستعجال الأول فى شهر أكتوبر الماضى.

وطلب الأهلى فى شكواه لدى "فيفا" الحصول على قيمة 2 مليون دولار، هى قيمة الشرط الجزائى الذى وضعه الأهلى فى تعاقده مع أهلى جدة السعودى حال انتقال اللاعب لأى نادٍ فى مصر قبل أن يعود عبد الله السعيد إلى بيراميدز.

وكان عبد الله السعيد قد انضم إلى أهلى جدة السعودى الصيف الماضى، لكنه فسخ تعاقده مع النادى السعودى وانضم إلى بيراميدز فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكشف عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز، عن تجديد عقوده مع نادى بيراميدز لمدة 3 سنوات المقبلة.

وأكد عبد الله السعيد، فى تصريحات تليفزيونية، أنه لا يعلم مستقبله بعد ذلك، قائلاً "طول مانا قادر هفضل ألعب".

وأضاف السعيد أنه سيتجه لمجال التدريب بعد اعتزاله كرة القدم، وأنه يفكر كثيرا فى هذه النقطة، قائلا: "لم أحدد موعد اعتزالى حتى الآن، وأنا شايف إنى قادر اتدرب ولسه بدرى على هذا القرار".

وقال عبد الله السعيد إنه يفضل استمرار رجب بكار مع بيراميدز عن انتقاله للأهلى أو الزمالك، مضيفاً "رجب بكار يؤدى أداء ثابتا مع بيراميدز وأتمنى استمراره مع الفريق وهو إضافة كبيرة للفريق".