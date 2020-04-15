شكرا لقرائتكم المقاولون ينتظر تطبيق تخفيض الأجانب لضم معروف يوسف من الزمالك نهائيًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مسئولو المقاولون العرب، ضم معروف يوسف لاعب وسط نادي الزمالك، بشكل رسمي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك حال تطبيق قرار الجبلاية بتخفيض عدد اللاعبين الأجانب في قوائم الفريق بداية من الموسم الجديد، وهو ما سيجعل الفريق الأبيض مضطراً للاستغناء عن اللاعب.

ويعتمد عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون، على معروف يوسف بشكل أساسي في وسط ملعب ذئاب الجبل، منذ انضمامه إلى قلعة الجبل الأخضر على سبيل الإعارة في بداية الموسم الجاري.

كان الزمالك يدرس عودة معروف يوسف ليكون بديلا لطارق حامد وفرجاني ساسي لاعبا وسط الفريق، ولكن مع تقليص عدد الأجانب فان الاتجاه الأقرب داخل الزمالك هو إعادة تسويق اللاعب سواء باعارته مرة اخري او بيعه نهائيا للاستفادة من مكانه في القائمة.

من جانبه، أشاد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب ومشرف على فريق الكرة، بقرار تخفيض عدد اللاعبين الأجب في قوائم الفرق بداية من الدوري الجديد.

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وقال عادل: أعظم قرار في تاريخ الاتحاد، ومفيد من جميع الجوب، سواء للاعب المصري ومنح الفرصة للناشئين أو لمنتخب مصر، وحتى للأندية التي ستتجه للاعبين المصريين بدلاً من الوقوع في فخ السماسرة.

أضاف عضو المقاولون: ما هو غائب عن البعض أن بعض أندية القسم الثاني تحصل على خدمات لاعبين أفارقة كثر مجاناً لتبيعهم بعد ذلك لفرق الدوري الممتاز، فهذا القرار أنقذ الأندية من فخ السماسرة.

واختتم محمد عادل: هذا القرار سيعود بالنفع على المنتخب وسيتيح الفرصة للاختيار من قطاع عريض من اللاعبين، وأعتقد أن العودة للائحة القديمة هو قرار صائب فالفرق لا تحتاج أكثر من ثلاث لاعبين أجانب.