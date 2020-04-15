شكرا لقرائتكم اتجاه سويسرى لعدم ضم عناصر جديدة لدعم خطى الوسط والدفاع بالأهلى فى الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتجه النية في الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني لعدم تدعيم مركزي الدفاع والوسط خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبل رغم رحيل حسام عاشور لاعب وسط الفريق بعد إنتهاء عقده ومعاناة الدفاع الأحمر من الإًصابات المٌتتالية.

وقال مصدر في الاهلي ، أن فايلر يرغب في الإكتفاء بإستعادة المدافع الشاب محمد عبد المنعم المُعار لسموحة وكذلك أكرم توفيق لاعب الوسط المُعار للجونة خاصة وأن الثنائي كان يؤدي بشكل جيد مع ناديي سموحة والجونة قبل تجميد النشاط الرياضي في مصر والعالم كله بسبب وباء كورونا.

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من ناحية أخرى ،حدد مسئولو الاهلي مبلغ مليون دولار لبيع الأنجولى جيرالدو لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعدما استقرت الآراء على الاستغناء عن خدمات اللاعب الصيف المقبل، لعدم ظهوره بشكل جيد مع الفريق طوال الفترة الماضية، وتلقى اللاعب الأنجولي 3 عروض من أندية خليجية لتدخل على خط التفاوض مع اللاعب، بجانب أندية أخرى فى البرازيل سبق وأبدت رغبتها فى ضم جيرالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تضاءلت فرصة اللاعب فى البقاء ضمن صفوف الفريق مُستقبلاً ، وشهدت الفترة الماضية تلقى جيرالدو عروضاً من أندية برازيلية، لاسيما أنه سبق ولعب لأكثر من نادٍ برازيلى قبل الانتقال لناى أول أغسطس الأنجولى ومنه للأهلى قبل أن تدخل أندية خليجية مؤخراً "مزاد" اللاعب الأنجولي.

وتتجه النية فى الأهلى للاستغناء عن خدمات جيرالدو الصيف المقبل لعدم ظهوره بشكل جيد مع الفريق طوال الفترة الماضية، خاصة أن الأهلى كان يرغب فى الاستغناء عنه فى يناير الماضى، لكن ضعف العروض المُقدمة له ثم دخول وليد آزارو مهاجم الفريق فى أزمة مع فايلر المدير الفنى للأهلى جعل إدارة القلعة الحمراء توافق على إعارة المهاجم المغربى للاتفاق السعودى حتى نهاية الموسم الجارى وتبقى على الجناح الأنجولى لحين إشعار آخر.