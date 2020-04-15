شكرا لقرائتكم نجمة "سلة سموحة": سأغادر الحجر الصحى يوم الجمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت جنى هيثم لاعب فريق كرة السلة بنادى سموحة ، و المتواجدة حاليا فى الحجر الصحى بأحد فنادق مرسى علم ، أنها ستغادر الحجر الصحى صباح الجمعة المقبل، بعد التأكد من سلامتها والاطمئنان عليها اعقب العودة من الولايات المتحدة الامريكية.

وقالت جنى لاعبة السلة فى تصريحات خاصة ان مدير الفندق، و كذلك الاطباء المتابعون للاعبين المتواجدون فى الحجر أخبروها بالمغادرة صباح بعد غد الجمعة ، بعد أن تم وضعها تحت الملاحظة مع جميع اللاعبين العائدين من الخارج ، خلال الأيام الماضية ، على أن يتم المغادرة ليس لها فقط ، بل لجميع اللاعبين المتواجدون معها فى الحجر .

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كانت اللاعبة قد أكدت أن كل شئ على مايرام ، كل ما يطلبونه يتم توفيره لهم ، حيث يتم المرور علي المتواجدين فى الغرف ، لقياس درجة الحرارة مرتان يوميا ، بخلاف الفحص الطبى عليهم فترات طوال اليوم .

واضافت جنى هيثم أن اللاعبون فى الحجر يتم عاملتهم افضل معاملة ، وباهتمام زائد ، منذ الوصول من الولايات المتحدة جون تقصير من أى فرد ، و بالنسبة للطعام و الوجبات فيتم تلبية مطالبنا ، و الجميع متعاون معنا فى الحجر الصحى .

يذكر أن نسمة عبد الرحمن لاعبة سبورتنج والتى كانت تدرس فى إحدى الجامعات الأمريكية بالولايات المتحدة قد عادت أيضا إلى مصر وتخضع للحجر الصحى بمرسى علم، مع جنى هيثم، وتتواجد اللاعبتان فى الحجر الصحى حاليا، لحين انتهاء الفترة الزمنية المحددة .