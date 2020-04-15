شكرا لقرائتكم مصطفى يونس عن أمنية حسام حسن تدريب الأهلي: لن تتحق في وجود الخطيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق مصطفى يونس نجم الأهلي السابق على أمنية حسام حسن نجم الأهلي والزمالك السابق بشأن رغبته في تولي القيادة الفنية للفريق الأحمر، باعتباره من أبناء النادي وقضى 20 عاما بين صفوفه وحقق بقميصه العديد من الإنجازات.

وقال يونس في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أمنية حسام حسن صعب تحقيقها في وجود مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود الخطيب، لأنهم يعتبروه كأنه لم يلعب للأهلي ويدافع عن قميصه لأكثر من 20 سنة، مؤكدا أن الإدارة الحالية هي صاحبة القرار بشأن عودته ولكن أرى أن الأمور بالنسبة له ستكون صعبة.

وتابع: أتمنى أن يكون حسام حسن مدربا للأهلي في يوم من الأيام، ولكن من الصعب أن يكون موجودا مع الإدارة الحالية، وهناك أكثر من مدرب من أبناء الأهلي قادرين على تولي المسئولية الفنية مع حسام حسن مثل مختار مختار ومحمد عامر وغيرهم.

وأردف: أي مدرب يتولى تدريب الأهلي قادر على تحقيق بطولة ولو "حمبله طلع من التربة هياخد بطولة مع الأهلي"، مشددا على أن الأهلي كبير باسمه وتاريخه وجماهيره وإعلامه.

كان حسام حسن تحدث عن تولى تدريب الأهلي، مؤكدًا إنه يتمنى قيادة المارد الأحمر، إلا إنه لا يسعى وراء تحقيق تلك الأمنية عن طريق التقرب لبعض الأشخاص أو ما شبه ذلك.

وقال فى تصريحات تليفزيونية: "كنت سعيد جدًا بدخولى النادى الأهلي فى زيارتى الأخيرة وخوض مباراة خماسية، وشعرت كأنى راجع من السفر، وشعرت أن الجميع سعيد بوجودى، والذى كان يمنعنى عن دخول الأهلي هو انشغالى بعملى فى مجال التدريب".

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وأضاف : "الأمور هادئة جدًا حاليًا، وزملائى القدامى المتواجدين فى الأهلي كانوا سعداء بوجودى فى النادى، مثلما كنت سعيد".

كما أكد حسام حسن ، إنه كان يتمنى أن يتولى قيادة المنتخب الوطنى، مشيرًا إلى أن قيادته للفراعنة كان مطلب جماهيرى، إلا إنه لم يحدث، قائلاً: "أنا أتمنى قيادة المنتخب، لكن الجمهور هو من يحكم على إذا كنت أستحق أم لا.

وتابع حسام حسن: "توليت تدريب الزمالك فى المركز الثالث عشر وأنهيت الموسم وهو فى المركز الثانى، وحققت انجازًا مع المصرى البورسعيدى بالوصول لكأس مصر والسوبر وخسارته بصعوبة أمام الأهلى، وكنت ثانى مدرب بعد محمود الجوهرى يتولى تدريب منتخبًا عربيًا بعيدًا عن منتخب مصر، وحققت تجربة ناجحة خلال قيادتى لمنتخب الأردن، وحصل على التصنيف الرابع كأفضل منتخب أسيوى وعربى".

وعن ردود أفعاله خلال إدارته للمباريات، قال حسام حسن، إنها ردول أفعال طبيعية، وإذا كانت صادرة من مدرب أجنبى سيقولون: "الله عليه مدرب حماسى وجميل".