شكرا لقرائتكم "يويفا" يدرس استكمال دوري الأبطال بطريقة "التجمع" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ورابطة الأندية الأوروبية إقامة مباريات دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا في أغسطس في دورة مجمعة من أجل استكمال المسابقة رغم تفشي وباء كورونا، وذلك وفقاً لتقارير إعلامية إسبانية يوم الثلاثاء.

وأفادت تقارير عدة صحف من بينها صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن "يويفا" والرابطة يبحثان حاليا عن مكان محايد يمكن عزل اللاعبين والأجهزة الفنية فيه خلال فترة المسابقة. كما أضافت التقارير أنه يجب أيضا فرض ضوابط طبية صارمة.

ويمكن لمباريات دور الثمانية والدور قبل النهائي أن تقام من دور واحد، بدلاً من إقامتها بالصورة المعتادة "ذهابا وإيابا" في ظل الظروف الحالية، وفي هذه الحالة يمكن للمباراة النهائية أن تقام في إسطنبول مثلما كان مقررا، وذلك وفقاً لتطورات الوباء.

يذكر أن البطولة كان يفترض أن تنتهي في 30 مايو المقبل على أن تقام المباراة النهائية في استاد أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول.