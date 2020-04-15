شكرا لقرائتكم الاتحاد الإيطالي يمدد تعليق النشاط إلى 3 مايو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مد تعليق النشاط الكروي حتى 3 مايو المقبل وذلك بسبب تفشي وباء فيروس "كورونا" المستجد.

وذكر الاتحاد الإيطالي في بيان نشره على الموقع الرسمي على الإنترنت: قرر غابريلي غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بعد الاستماع لنائبيه كوسيمو سيبيليا وباولو دال بينتو، استمرار تعليق كافة المسابقات الكروية التي تقام تحت مظلة الاتحاد حتى الثالث من مايو المقبل.

وأضاف البيان أن هذا القرار يأتي بعد قرار مجلس الوزراء في إيطاليا في العاشر من أبريل الحالي والذي تضمن اتخاذ تدابير عاجلة لاحتواء العدوى على الأراضي الإيطالية، والذي بمقتضاه يتم تعليق كافة الأنشطة الرياضية على كل المستويات.

وتوقف الدوري الإيطالي في أوائل شهر مارس الماضي، بسبب انتشار الفيروس، وتتطلع بعض أندية الدوري إلى استئناف التدريبات واستكمال المراحل الــ12 المتبقية من الدوري خلال شهري يونيو ويوليو.