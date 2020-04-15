القلعة الحمراء لم تحترم تاريخ توأم الكرة المصرية «حسام وإبراهيم حسن»

أكد رضا عبدالعال، لاعب الزمالك والأهلي السابق،في حديثه لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "تن"، أن القلعة الحمراء لم تحترم تاريخ حسام وإبراهيم حسن على الإطلاق.

وقال عبدالعال : "مشكلة جماهير النادي الأهلي أنها تساند قرارات المجلس على مر التاريخ ضد النجوم والأساطير ولا يتذكروا الإنجازات والبطولات".

وعاتب العميد قائلاً : "أعاتب حسام حسن على تصريحاته ضد نادي الزمالك، والتوأم تعرض لظلم كبير من جانب النادي الأهلي".