«الفرعون لن يبقى للأبد».. تقارير تكشف موقف محمد صلاح مع ليفربول.. و4 بدائل مطروحة

تحدثت تقارير صحفية عن موقف النجم العربي المصري محمد صلاح من الاستمرار مع فريقه الإنجليزي ليفربول في الموسم المقبل، في الوقت الذي يرتبط فيه إسم "الفرعون" بعملاقيّ الدوري الإسباني ريال مدريد وبرشلونة.

وأفاد موقع "ليفربول إيكو"، في تقرير له اليوم الأربعاء، بأن محمد صلاح لن يرحل عن صفوف الريدز بنهاية الموسم الجاري، مضيفاً أنه سيستمر برفقة الفريق الإنجليزي في الموسم المقبل "على أقل تقدير."

يشار إلى أن صلاح (27 عاماً) يرتبط بعقد مع نادي ليفربول حتى عام 2023، وكان قد انتقل إلى الريدز في صيف عام 2017 مقابل 40 مليون يورو، قادماً من نادي روما الإيطالي.

وأكد التقرير أن صلاح يعد أحد أفضل لاعبي "الريدز" على مر التاريخ، خاصة فيما يتعلق بحقبة المدير الفني للفريق، الألماني يورجن كلوب.

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وأضاف التقرير أنه وبالنظر إلى المستقبل، فإن ليفربول عليه أن يفكر في البحث عن لاعب آخر لخلافة صلاح، مؤكداً أن "الفرعون لا يمكنه أن يستمر برفقة الريدز إلى الأبد".

وأشار إلى أن البحث عن بديل لصلاح هو أمر شاق للغاية، في ظل الأرقام الرائعة وغير المسبوقة التي حققها صلاح، بعدما أحرز 91 هدفًا في 144 مباراة شارك فيها برفقة حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

ولفت التقرير إلى أن هناك 4 لاعبين على رادار ليفربول قد يخلف أحد منهم محمد صلاح، وهم: كالفين ستنجز لاعب ألكمار الهولندي، ليون بايلي لاعب باير ليفركوزن الألماني، ديفيد نيريس لاعب أياكس أمستردام الهولندي، وأخيرًا النيجيري صامويل شوكويزي، لاعب فياريال الإسباني.

وكانت صحيفة "ذا صن" البريطانية قد أفادت بأن كلوب يرغب في الاجتماع مع مواطنه تيمو فيرنر، مهاجم نادي لايبزيج الألماني، لبحث صفقة انتقاله إلى ليفربول في الصيف المقبل.

وقالت الصحيفة إن كلوب يسعى لاستغلال فترة التوقف الحالية للقاء فيرنر، لحسم موقفه بشكل نهائي، خاصة أن ليفربول يملك فرصة ضم اللاعب إلى صفوفه حتى يوم 15 يونيو المقبل، وذلك مقابل دفع الشرط الجزائي في عقده، والذي تصل قيمته إلى 50 مليون جنيه إسترليني.