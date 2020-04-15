الأهلي ينفي وفاة ميمي الشربيني

نفى النادي الأهلي الشائعات التي تم تداولها خلال الساعات الماضية عبر عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة المعلق الكروي الشهير "ميمي الشربيني".

وقال عضو لجنة التخطيط في النادي الأهلي، زكريا ناصف، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: "خبر وفاة الكابتن ميمي الشربيني غير صحيح".

وابتعد محمد عبداللطيف الشربيني، المعروف بميمي الشربيني، عن التعليق منذ سنوات، واعتزل الوسط الرياضي، كما دخل في صراع مع المرض في الفترة الأخيرة.

وولد ميمي الشربيني في 26 يوليو 1937عام ، ولعب في صفوف النادي الأهلي خلال فترة نهاية الخمسينات وبداية الستينات من القرن الماضي، ويعد أحد أبرز المواهب الكروية في تاريخ المارد الأحمر.