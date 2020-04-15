اتحاد الكرة يرد عبر الخليج 365.. هل وصل خطاب عقوبة النقاز ضد الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف أسامة إسماعيل مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة، عن وصول خطاب عقوبة اللاعب التونسي حمدي النقاز ضد ناديه السابق الزمالك من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأضاف المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة في تصريحات عبر "الخليج 365" اليوم الأربعاء :"الخطاب وصل إلى اتحاد الكرة أمس الثلاثاء، لكن بعد نهاية مواعيد العمل والتي تنتهي في تمام الثانية ظهرًا".

وتابع :"استفسرت صباح اليوم من وليد العطار المدير التنفيذي باتحاد الكرة ليؤكد وصول خطاب عقوبة الزمالك بالفعل".

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وواصل :"اتحاد الكرة تلقى صورة الخطاب بينما يتم إرسال خطاب العقوبة للزمالك وهذا ما تم بجانب إرسال نسخة أخرى للاعب".

وكان أنيس بن ميم محامي اللاعب التونسي حمدي النقاز أعلن أمس الثلاثاء عبر صفحته الرسمية "تويتر" عن قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمعاقبة الزمالك بعقوبة مالية قدرها مليون و250 ألف دولار بسبب عدم قيام النادي الأبيض بدفع راتب اللاعب لمدة أربعة شهور.

جدير بالذكر أن النقاز انتقل إلى الزمالك قادمًا من النجم الساحلي التونسي في يناير 2018 قبل أن يقرر اللاعب الرحيل خلال الموسم الحالي على خلفية عدم حصوله على مستحقاته ليتجه التونسي الدولي بعد ذلك إلى ليتوانيا من خلال اللعب في صفوف سودوفا.