الخليج 365 يحاور أسامة نبيه.. عن دور الرجل الأول بالزمالك.. أزمة كهربا وانتظار بصمة البدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

بدايته كانت في ميت عقبة لكن ليس مع الزمالك إنما مع الجار الترسانة في عام 1997، ورغم أن الانطلاقة كانت مع "الشواكيش" إلا أن الهدف كان الوصول إلى باب القلعة البيضاء وهذا ما حققه بالفعل أسامة نبيه خلال مشواره الاحترافي.

مسيرة كبيرة حققها أسامة نبيه سواء في الملاعب المصرية بجانب التركية والكويتية من خلال اللعب في صفوف فريقي آلتاي إزمير والكويت.

وبعيدًا عن مسيرة أسامة نبيه في الملاعب لكن يُعد الإنجاز الأبرز له خلال مشواره التدريبي عندما قاد المنتخب المصري لبلوغ نهائيات كأس العالم والتي أقيمت بروسيا 2018 بعد غياب دام ما يقرب من 28 عامًا، عندما كان أحد أفراد الجهاز الفني بجهاز المنتخب والذي كان يقوده وقتها المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر.

"الخليج 365" تواصل مع أسامة نبيه للحديث معه عن الكرة المصرية خاصة موقف استئناف الدوري من عدمه بجانب موقفه من قيادة الزمالك وكواليس عمله في جهاز المنتخب.

* ما رأيك حول توقف نشاط مسابقة الدوري؟

نمر بأزمة توقف النشاط بسبب فيروس كورونا، لكن نستطيع أن نستكمل الدوري سواء في شهر مايو أو يونيو، لأن الخسائر ستكون فادحة، ودوريات الدرجة الثانية والثالثة على وشك الانتهاء، ونستطيع أن نستكملها لتحديد الفرق الصاعدة والهابطة، وأرى أن الدوري قد يستأنف على أن نلعب مباراة كل ثلاثة أيام لينتهي بعد شهرين خاصة أن هذا العام لدينا عامل إيجابي وهو تأجيل الأولمبياد للعام المقبل، وأرى أنه يوجد حلول كثيرة لإنهاء هذا الموسم لأن هذا الموسم استثنائي.

* بعض فرق الدوري طلبت بفترات أعداد في ظل توقف النشاط أكثر من شهر ما تعليقك؟

هذا وضع طبيعي من الممكن أن تقوم الفرق بفترات أعداد مضغوطة تكون لمدة 20 يوم، وهذا يتوقف على موعد بداية الدوري، ونستطيع أن نقوم بفترة أعداد مصغرة.

* بالانتقال لنادي الزمالك وباعتبارك لاعب سابق ومدرب مساعد في القلعة البيضاء كيف ترى دورك القادم في النادي؟

شرف وجودي في نادي الزمالك، لكن لم أحصل على الفرصة المناسبة للتواجد في النادي، دور الرجل الثاني في الزمالك انتهى لأن عملت به من قبل، والحقيقي أرغب في خوض تجربة الرجل الأول لأنني خوضت هذه التجربة مع أكثر من فريق وأنتظر هذه الفرصة مع نادي الزمالك.

* وكيف ترى دور الفرنسي باتريس كارتيرون مع الزمالك؟

كارتيرون يسير بخطوات محسوبة ونجح في الحصول على بطولتين السوبر الأفريقي من الترجي والسوبر المصري من الأهلي.

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* وماذا عن السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي؟

فايلر كل المؤشرات إيجابية نظرًا لما نراه في الأهلي سواء في مسابقتي الدوري أو دوري أبطال أفريقيا، صحيح أنه خسر لقب السوبر لكن كل المعطيات إيجابية حتى الآن.

* بالعودة إلى الزمالك ما هو اللاعب الذي تراه رجل المرحلة حاليًا؟

طارق حامد كالعادة بسبب مجهوده الوفير، وأرى أيضًا الثنائي المغربي أشرف بنشرقي والحارس محمد أبو جبل هم الأبرز في الفريق.

* من خلال متابعتك للزمالك ما هيّ المراكز التي تحتاج لتدعيم؟

مركز الظهير الأيمن بعد رحيل التونسي حمدي النقاز، ولاعب وسط ملعب آخر لمساعدة طارق حامد نظرًا لعدد المباريات التي يخوضها سواء في الدوري أو دوري أبطال أفريقيا، ومن وجهة نظري أيضًا الزمالك يحتاج لتدعيم الهجوم بلاعب يكوون بجوار مصطفى محمد لمساعدته.

* من خلال مشاهدتك للأهلي والزمالك في أفريقيا كيف ترى فرص الثنائي في البطولة القارية خاصة مع توقف الدوري؟

الاتحاد الأفريقي حتى الآن لم يحدد المواعيد النهائية بشأن مباراتي الأهلي والزمالك بنصف نهائي دوري الأبطال بسبب فيروس كورونا، لكن على الأهلي والزمالك التفكير في الاستعداد لهذا التحدي، وأرى أنهما يستطيعان تحقيق شيء في البطولة بعد تجاوز كل من صنداونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي، وأرى أن قطبي مصر لديهما من الامكانيات للوصول للنهائي وأتمنى أرى السادسة للزمالك أو التاسعة للأهلي.

* خلال تواجدك في الجهاز الفني للمنتخب المصري حدث خلاف مع حسام غالي أين وصلت هذه الأزمة الآن؟

المشكلة انتهت وعادة أي مشكلة بتنتهي بانتهاء فترة العمل، والأزمة انتهت بشكل جيد عندما كنت في الإمارات خلال مباراة السوبر الأخيرة قابلته وتصافحنا بطريقة ودية.

* وماذا عن مشكلة محمود عبد المنعم "كهربا" وتصرفه في مباراة السعودية بكأس العالم؟

كهربا أصدر رد فعل ليس بالجيد في مباراة السعودية، حيث كانت الأنباء تتردد عن رحيل الجهاز الفني بالكامل عقب هذه المباراة وعادة اللاعبين يعلموا بهذه الأنباء، وفوجئت بكهربا يقول "انتم روحتوا" وكان رد فعل عجيب وغريب ويسيء للاعب قبل المدرب.

* بالعودة إلى "كهربا" مرة أخرى كيف ترى موقفه مع الزمالك والانتقال للأهلي؟

كل لاعب بيشوف مصلحته، وأي لاعب بيدور على مصلحته وهذا وضع طبيعي، لكن الأهم أن أي لاعب يحقق بطولات وإنجازات ويرفع اسمه وهذا ما تنتظره الجماهير.

* بالانتقال للمنتخب كيف ترى الوضع الآن مع حسام البدري؟

بعد المكسيكي خافيير أجيري كل مدير فني يريد كتابة التاريخ، لكن لا أستطيع تحديد ذلك الآن إلا بعد رؤية بصمة لحسام البدري مع المنتخب سواء في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم أو لكأس العالم، مع المنتخب يوجد مدربين استطاعوا أن يضعوا بصماتهم في الكرة المصرية.

* في النهاية من وجهة نظرك من هو الأفضل لقيادة حراسة مرمى وهجوم مصر؟

أرى أن محمد الشناوي لأنه الأفضل حتى الآن، بينما من يقود الهجوم فهو مصطفى محمد ولديه الفرصة في الفترة المقبلة.