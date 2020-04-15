تقارير: راتب النني "أكبر عقبة" في استمراره مع بشكتاش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير تركية، إن راتب محمد النني لاعب نادي بشكتاش يمثل أكبر عقبة في إمكانية استمرار لاعب المنتخب المصري في صفوف ناديه التركي.

وانضم النني إلى صفوف بشكتاش مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة قادما من آرسنال الإنجليزي.

ومن المقرر أن تنتهي إعارة النني في يونيو المقبل، وسط مباحثات من جانب إدار بشكتاش لتجديد إعارة اللاعب المصري بعد توصية من مدرب الفريق سيرجين يالتشين.

ويرغب بشكتاش في تمديد عقد إعارة النني لموسم آخر، بشرط أن يتحمل النادي الإنجليزي نصف راتب اللاعب المصري في الموسم الجديد، على أن يقوم بشكتاش بدفع نفس تكلفة الإعارة الخاصة باللاعب بنفس شروط الموسم الحالي إذا تم الاتفاق على الأمر ذاته بين الطرفين.

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وقالت صحيفة "فوتوماك" إن إدارة فريق الأبيض والأسود استقرت على اسماء الراحلين عن صفوف الفريق مع بداية الموسم المقبل.

ولفتت الصحيفة التركية إلى أن لوريس كاريوس حارس مرمى ليفربول المعار هو أول الراحلين عن بشكتاش نظرا لتراجع أداؤه، وشددت على أن سيرجين يالتشين مدرب الفريق سبق وألمح إلى رغبته في رحيل الحارس الألماني.

وأضافت الصحيفة أن الفصل في استمرار النني مع بشكتاش هو راتبه الضخم، مشيرة إلى أن التكلفة العالية للاعب منتخب مصر ستمثل أكبر عقبة أمام رغبة يالتشين في الإبقاء على خدمات النني.

جدير بالذكر أنه ووفقا لقرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المستجدة بسبب فيروس كورونا، فقد لا يملك بشكتاش فرصة الاحتفاظ بمحمد النني حتى نهاية الموسم حيث أن عقد إعارته يمتد حتى نهاية يونيو القادم، وحالة استمرار المسابقة لما بعد هذا التاريخ سيكون بحاجة لتجديد عقد الإعارة.