أحمد ناجي: لا نية لبيع الهاني سليمان.. سموحة بحاجة له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة، أن النادي السكندري لا نية لديه للتفريط في خدمات الحارس الهاني سليمان.

وكان محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، قد أعلن صباح اليوم الأربعاء، موقفه الرافض لبيع الهاني سليمان خلال الفترة المقبلة.

وخلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، قال ناجي: "لم يحدث أي كلام عن رحيل الهاني سليمان، الفريق بحاجة لخدماته خلال الفترة المقبلة".

Advertisements

وأضاف: "الهاني مستواه جيد منذ الموسم الماضي، وارتفع الموسم الحالي، يمتلك إمكانيات جيدة للعب في منتخب مصر".

وعن رأيه في تخفيض أجور اللاعبين قال مدرب حراس المنتخب السابق: "سموحة لم يطلب منّا الأمر نهائيا، وأكد التزامه بكل العقود وقرار حماده صدقي مدرب الفريق بتخفيض راتبه كان نابع منه".

وأتم قائلا: "بالنسبة للاعبين، لابد أن يكون القرار نابع من الشخص نفسه، لدينا ثنائي قاما بالتبرع براتبهما كاملا".