تقارير تكشف.. هل ينتقل النقاز للأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية تونسية، أن الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق والمحترف في صفوف سودوفا الليتواني دخل في مفاوضات غير رسمية مع الأهلي.

ووفقًا لصحيفة "الشروق" التونسية، فإن النقاز يدرس ثلاثة عروض في الوقت الحالي وهو إمكانية العودة للدوري التونسي مرة أخرى حيث تقدم ناديه السابق النجم الساحلي بعرض رسمي للاعب.

وأضافت الصحيفة التونسية، أن صاحب الـ27 عامًا تلقى عرضين غير رسميين من جانب الأهلي والترجي للحصول على خدماته في سوق الانتقالات المقبلة.

Advertisements

ويسعى الأهلي لتدعيم الجانب الأيمن في الموسم المقبل في ظل رحيل أحمد فتحي لصفوف بيراميدز بالموسم المقبل بعد نهاية عقده الأمر الذي جعل محمد هاني وحيدًا في هذا المركز.

وكان النقاز خرج في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورت 1"، أكد من خلالها أنه لا يمانع اللعب في صفوف الأهلي في الفترة المقبلة إلا أنه لم يحصل على عرض رسمي حتى الآن.

وكان أنيس بن ميم محامي حمدي النقاز أعلن أمس الثلاثاء، عن فوز موكله بشأن القضية المرفوعة على نادي الزمالك لعدم حصول اللاعب على راتبه لمدة أربعة شهور، ليقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فرض عقوبة مالية على النادي الأبيض تقدر بمليون و250 ألف دولار مع حرمان من قيد أي صفقة جديدة لحين تسوية القضية.